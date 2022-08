Marocchino inconsolabile: “Netto rigore per Vlahovic”, anche Di Livio lo smentisce

Domenico Marocchino commenta il presunto calcio di rigore a favore della Juve per fallo di Colley su Vlahovic. Durante la trasmissione ‘Calcio Totale Estate’ sulla Rai, dopo il posticipo Sampdoria-Juventus 0-0 si commenta l’episodio del rigore che né Abisso né il Var hanno sanzionato. Nella dinamica del contatto si vede chiaramente come Colley e Vlahovic vadano in contatto per cercare di prendere il pallone, entrambi lottano e cadono, ma senza scorrettezze. Vlahovic chiede a gran voce il rigore, ma non gli viene concesso.

Moviola Sampdoria-Juventus: rigore Vlahovic

Anche rivedendo il contatto alla moviola da tutti i presenti nello studio viene sottolineato che il contrasto Vlahovic-Colley è assolutamente regolare. Ma qui arriva un inconsolabile Domenico Marocchino che è di opinione completamente diversa: “Si vede chiaramente come Colley tenga Vlahovic con il braccio, in questo modo lo sbilancia, voi non capite“. In studio anche Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juve, è incredulo e sottolinea che quel tipo di contatto è normale perché entrambi cercano di prendere il pallone e non c’è assolutamente rigore. Ma Marocchino insiste: “Le braccia sono importantissime per correre, vi sbagliate quello su Vlahovic è rigore netto, perché viene trascinato giù dal giocatore della Sampdoria“. A rivedere le immagini si percepisce anche a velocità naturale che è un semplice scontro di gioco, senza che vengano creati danni.