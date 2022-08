Serie A: Juve solo pareggio con la Sampdoria, tre punti per la Roma

Si conclude la seconda giornata di Serie A con la Roma che vince con la Cremonese con gol di Smalling e la Juventus che viene fermata sul pareggio dalla Sampdoria di Giampaolo.

I giallorossi alle 18.30 sono riusciti a vincere una partita molto combattuta, con occasioni sia da una parte che dall’altra. Alla fine arriva la vittoria grazie ad un gol del difensore Smalling, con Abraham e Dybala che non riescono a trovare la via del gol. Purtroppo in casa giallorossa c’è da registrare anche l’infortunio di Zaniolo, che si aggiunge a quello di Wijnaldum.

In serata la Juventus non riesce ad andare oltre lo 0-0 con la Sampdoria fuori casa. Annullato, con l’intervento del Var, anche un gol a Rabiot per netto fuorigioco di Vlahovic che serve l’assist al francese. I bianconeri sono stati fermati dagli uomini di Giampaolo ed ora hanno 4 punti in classifica come il Milan che ha pareggiato con l’Atalanta.