Fiorentina-Napoli: settore ospiti al 50% della capienza, malumore tra gli ultras

Fiorentina-Napoli con il settore ospiti con capienza ridotti, esplode la protesta dei tifosi azzurri. Lo stadio Artemio Franchi di Firenze potrebbe contenere 2400 tifosi ospiti e sarebbe stato quasi sicuramente riempito, vista la risposta dei tifosi partenopei avuta già nella sfida Verona-Napoli. Anche al Franchi ci si attendeva il pienone, ma non potrà essere possibile, visto che per motivi di sicurezza la capienza di quel settore è stata dimezzata.

Fiorentina-Napoli: polemiche sul settore ospiti

La decisione non è stata accolta nel migliore dei modi dai tifosi azzurri, che già si stavano organizzando per la trasferta. Ecco quanto scrive Repubblica: “Tuttavia va registrato il forte malumore dei tifosi napoletani per la decisione della AC Fiorentina di mettere a disposizione solo 1240 biglietti per i tifosi del Napoli nel settore ospiti. Pochi se si pensa che il settore ospiti dello stadio Franchi ha una capienza di circa 2400 posti a sedere: solo la metà, dunque, sono stati concessi al Napoli, probabilmente per motivi di ordine pubblico“. Un vero peccato non poter vedere il settore ospiti completamente pieno a Firenze, anche perché i tifosi del Napoli hanno dimostrato tutta la loro vicinanza alla squadra in queste prime due partite. E lo faranno anche in occasione dell’amichevole Napoli-Juve Stabia in programma mercoledì allo stadio Maradona.