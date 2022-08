Napoli amichevole con la Juve Stabia per presentare i nuovi acquisti, ingresso gratuito

Il Napoli gioca in amichevole con la Juve Stabia allo stadio Diego Armando Maradona, appuntamento mercoledì alle ore 18.00. Una bellissima iniziativa quella del Napoli di Aurelio De Laurentiis che apre le porte del Maradona ai suoi tifosi.

Amichevole Napoli-Juve Stabia come entrare allo stadio gratuitamente

Ecco il comunicato ufficiale che spiega anche le modalità di come entrare allo stadio per l’amichevole Napoli-Juve Stabia.

Il nuovo Napoli sarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Verrà disputata una partita amichevole di allenamento contro la Juve Stabia, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia del Napoli gli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme a tutti i componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, Kvaratskhelia, Ostigard, Kim, Olivera, Gaetano e Zerbin.

L’ingresso al Maradona sarà gratuito per tutti.

Queste le modalità di accesso per gli abbonati e per i non abbonati.

Per gli abbonati verrà caricato un invito sulla Fidelity Card con la quale hanno sottoscritto l’abbonamento e dovranno esclusivamente stampare il segnaposto collegandosi al seguente link: https://sport.ticketone.it/post-order

La stampa del segnaposto potrà avvenire da mercoledì mattina e fino al fischio d’inizio

Gli abbonati delle curve e dei distinti riceveranno l’invito nell’anello superiore dei distinti.

Gli abbonati della Tribuna Nisida e della Tribuna Posillipo avranno l’invito nel settore di Posillipo.

La restante parte dei posti, sia nei distinti superiori che in Posillipo, verrà messa a disposizione, sempre gratuitamente, sul sito di ticketone https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 a partire da martedi 23 ore 14.00 .