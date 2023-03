Alvino: “Tifosi di Atalanta e Eintracht a seminare odio e violenza”

Carlo Alvino dichiara che i tifosi dell’Atalanta sono insieme all’Eintracht Francoforte a seminare odio e violenza

La tensione aumenta di minuto in minuto a Napoli. A poche ore dal match di stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli contro l’Eintracht Francoforte, tanti tifosi tedeschi sono giunti in città. Ma non solo dalla Germania: infatti sono presenti anche numerosi ultras dell’Atalanta che sono arrivati da Bergamo per dare manforte ai teutonici. Tutti insieme stanno marciando per la città, con tanti imprenditori che hanno scelto di chiudere bar, ristoranti e negozi vari. Ciò per non rischiare di subire devastazioni dei propri locali commerciali, in una giornata molto calda.

Alvino si augura divieti rigorosi per le tifoserie protagoniste dei disordini

Su questo aspetto si è soffermato Carlo Alvino, giornalista e conduttore radiofonico di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Alvino ha scritto un post sui social per commentare tutto ciò che sta accadendo in città a causa dell’invasione degli Ultras dell’Eintracht Francoforte: “Centinaia di ultrà dell’Atalanta insieme ai tedeschi invadono la città per una partita che non li riguarda a seminare odio e violenza. Ci saranno divieti rigorosi per loro oppure ancora una volta due pesi e due misure?”.