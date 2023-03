“Napoli vaffa….”: i tifosi dell’Eintracht provocano a Piazza del Gesù

“Napoli vaffa….” urlano i tifosi dell’Eintracht provocano i tifosi partenopei a Piazza del Gesù

La tensione resta altissima nel cuore del centro storico di Napoli. Secondo le voci dell’ultim’ora, oltre 250 tifosi dell’Eintracht Francoforte si sono concentrati in piazza dei Gesù. La storica location partenopea, come tutto il centro storico di Napoli, è blindata da centinaia di poliziotti e carabinieri. “Napoli vaf*****ulo!” tra i cori dei sostenitori tedeschi, monitorati passo dopo passo dalla polizia per evitare che la situazione possa degenerare. Molti si sono dileguati appena hanno visto le forze dell’ordine nelle vicinanze.

La paura è altissima in città, con tanti imprenditori che hanno deciso di chiudere le proprie attività commerciali (come bar, ristoranti e pizzerie). Nessuno vuole rischiare che il proprio locale commerciale venga devastato dai tifosi dell’Eintracht Francoforte e dell’Atalanta che sono presenti in città in largo numero. Tra le minacce arrivate nelle ultime ore, secondo Il Mattino c’è anche quella di un attacco al murales dedicato all’ex Pibe de Oro presente ai Quartieri spagnoli, uno dei luoghi ormai più iconici non solo per i napoletani e i tifosi ma anche per migliaia di turisti che passano dal largo dedicato all’argentino nel cuore della città.