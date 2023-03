Raduno Ultras Napoli a Piazza Dante: rischio scontri con i tifosi Eintracht

Raduno degli ultras del Napoli a Piazza Dante: c’è il rischio di scontri con i tifosi dell’Eintracht Francoforte in città

I tifosi del Napoli non stanno a guardare dopo quello che sta accadendo in città, in seguito all’arrivo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte e dell’Atalanta. La Polizia ha appena pubblicato un report sulla situazione attuale: “Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia, nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura, hanno notato in piazza Dante la presenza di circa 100 tifosi partenopei riconducibili a sodalizi della curva B dello stadio “Maradona”. Si sono suddivisi in piccoli gruppi uno dei quali, per sottarsi al controllo della volante, si è allontanato abbandonando 5 aste di bandiera in plastica, due fumogeni ed un razzo”.

Gli ultras della Curva A e della Curva B si stanno radunando nella principale piazza di Napoli

“Nelle ore successive, circa 150 tifosi riconducibili a gruppi della curva A dello stadio “Maradona”, molti dei quali travisati e armati di aste di bandiere, dopo essersi riuniti sempre in piazza Dante, si sono mossi e, monitorati dalla Digos, hanno percorso varie vie cittadine fino a fermarsi nelle immediate vicinanze dell’albergo che ospita i tifosi tedeschi, che non hanno potuto raggiungere grazie al dispositivo di ordine pubblico lì presente. Sempre nell’area dell’albergo, nel corso della notte, sono stati allontanati altri gruppi di tifosi napoletani armati di pietre, bottiglie ed aste di bandiere”.