Guardiola incorona il Napoli: “Al momento è la squadra più forte in Europa”

Guardiola incorona il Napoli: dopo Manchester City-Lipsia ha detto che al momento è la squadra più forte in Europa

Parole che sanno di incoronazione. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, applaude la stagione del Napoli, che sta strabiliando tutti tra Serie A e Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, dopo la qualificazione dei citizens ai quarti di finale di Champions League con un roboante 7-0 contro il Lipsia, l’ex allenatore del Barcellona tesse le lodi dei partenopei di Luciano Spalletti: “Calcio italiano rinato? Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì. Non è una casualità, il Napoli è forse la squadra in questo momento più forte in Europa, come qualità di gioco è vicina all’Arsenal.

Guardiola si sofferma poi sulla rinascita del calcio italiano: “Si sono qualificati Milan e Inter, poi in Premier c’è un vostro allenatore, De Zerbi. Sta cambiando tante cose nel calcio inglese col gioco corto e una buona uscita di palla, la sta facendo incredibilmente bene. Tutte le cose belle che succedono in Italia mi fanno felice, ma penso che ci andrò più in vacanza che ad allenare“.