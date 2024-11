Neres: “Vi racconto la gioia del gol al Maradona. Ai tifosi faccio una promessa”| VIDEO

L’attaccante brasiliano del Napoli si è raccontato in una lunga intervista: dalla sua infanzia in Brasile al sogno azzurro, fino all’impegno per il futuro.

David Neres ha aperto le porte della sua vita privata in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube ufficiale del Napoli. Il talento brasiliano ha ripercorso la sua storia, partendo dall’infanzia: “Ho avuto un’infanzia felice, trascorsa giocando all’aperto con gli amici. Correvo molto e il calcio era sempre presente. I miei idoli erano Ronaldinho, Messi e Neymar”.

L’attaccante azzurro ha poi ricordato alcuni momenti storici del calcio brasiliano: “Del Mondiale 2002 vinto dal Brasile ricordo soprattutto la finale e la punizione memorabile di Ronaldinho contro l’Inghilterra. Un altro momento indimenticabile è stato il trionfo del San Paolo nel Mondiale per Club del 2005, quando la mia squadra del cuore divenne campione”.

Parlando della sua esperienza in azzurro, Neres ha condiviso l’emozione del primo gol al Maradona: “Ero così emozionato che non sono riuscito a sentire il mio nome cantato dai tifosi. Solo dopo ho realizzato che lo stavano gridando dagli spalti, è stata una sensazione meravigliosa. Quel giorno c’erano mia moglie e mia figlia allo stadio”.

Sul suo approccio al calcio, il brasiliano ha le idee chiare: “Essere calciatore significa cercare di migliorarsi ogni giorno e dare sempre il massimo. Non ho un sogno specifico, ma punto a crescere costantemente. Il mio obiettivo è dare il 100% sia in campo che fuori, sperando di raggiungere traguardi importanti con il Napoli”.

Neres ha svelato alcuni aspetti del suo carattere e delle sue passioni: “Sono un appassionato di serie TV come Prison Break, Game of Thrones e Breaking Bad. Mi piace anche seguire il basket e il football americano, anche se non li pratico. Ammiro campioni come Kyrie Irving e LeBron James”. E sulla sua personalità aggiunge: “Sono una persona timida, parlo poco. Mi sento molto più a mio agio in campo. Sto anche imparando l’italiano, anche se per ora conosco solo qualche frase base”.

Il brasiliano ha conluso con una promessa ai tifosi del Napoli: “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, voglio solo ringraziarvi. Grazie a tutti per la calorosa accoglienza, spero che riusciremo a raggiungere traguardi importanti insieme!”.