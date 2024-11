“Conte mi ha cambiato”: Gilmour svela il retroscena e fa sognare i tifosi del Napoli

Il centrocampista scozzese si sbilancia sugli obiettivi stagionali e racconta il rapporto speciale con l’ex manager del Tottenham.

Billy Gilmour apre il suo cuore azzurro. Il centrocampista del Napoli, attualmente in vetta alla classifica di Serie A, ha parlato delle ambizioni della squadra partenopea e del suo rapporto con Antonio Conte, suo ex allenatore al Tottenham.

Sul tema scudetto, il calciatore scozzese mantiene i piedi per terra: “È ancora molto presto, dobbiamo vedere partita dopo partita, ma chiaramente abbiamo iniziato bene la stagione. Lo scudetto è un sogno, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara”.

Parole al miele per il suo ex tecnico Conte: “Il rapporto con lui? Molto bello, è un top manager. Lavorare con lui mi ha cambiato”, ha confessato Gilmour, che si è poi soffermato sull’ultimo incontro in Nations League con Piotr Zielinski, ex azzurro ora all’Inter: “Davvero un ottimo giocatore, è bravo a muovere la palla e a riceverla. D’altronde per giocare nell’Inter devi essere un top player”.