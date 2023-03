Dalla Germania: “Napoli, scene di follia sui tifosi dell’Eintracht”

Eintracht, l’arrivo degli ultras a Napoli: scene di follia e preoccupazioni per la sicurezza. La denuncia dalla Germania.

L’arrivo degli ultras dell’Eintracht Francoforte a Napoli il 14 marzo ha fatto parlare di sé non solo in Italia ma anche in Germania. Secondo quanto riportato dalla Bild, si sono verificate “scene di follia” quando i tifosi tedeschi e quelli dell’Atalanta sono stati fermati dalle forze dell’ordine alla Stazione Centrale di Napoli. Nonostante l’esclusione dei tifosi dalla partita, gli ultras sono riusciti a prenotare un hotel a pochi metri da quello della squadra dell’Eintracht.

La polizia ha fermato e identificato tutti i circa 400 ultras arrivati con il treno e li ha scortati in sei autobus verso l’hotel sul Lungomare. Nonostante il fatto che i tifosi tedeschi non avessero il biglietto per entrare allo stadio, avevano prenotato le loro camere, creando preoccupazioni per la sicurezza della partita.

La situazione è stata monitorata attentamente dalle forze dell’ordine italiane e tedesche, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza durante l’evento sportivo. Tuttavia, la vicinanza dell’hotel degli ultras a quello della squadra dell’Eintracht ha suscitato preoccupazioni.

La squadra stessa ha cercato di calmare gli animi, con il capitano David Abraham che ha invitato i tifosi a non cadere in provocazioni e a vivere la partita come una festa. Nonostante ciò, le preoccupazioni per la sicurezza sono rimaste alte.

In ogni caso, l’arrivo degli ultras dell’Eintracht a Napoli ha messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione per la sicurezza degli eventi sportivi, soprattutto in vista del ritorno alla normalità dopo la pandemia. La cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e straniere è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli spettatori e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

In conclusione, l’arrivo degli ultras dell’Eintracht a Napoli ha creato preoccupazioni per la sicurezza, ma grazie all’azione delle forze dell’ordine la situazione è stata gestita in modo adeguato. È importante che le autorità competenti continuino a lavorare insieme per garantire la massima sicurezza durante gli eventi sportivi e prevenire situazioni di pericolo.

LA BILD : SCENE DI FOLLIA A NAPOLI

Ecco quanto si legge sull’edizione doeirna del quotidiano BILD: “I Frankfurter sono qui – scene folli a Napoli! Centinaia di ultras dell’Eintracht sono arrivati martedì sera alla Stazione Centrale di Napoli nonostante l’esclusione dei tifosi dalla partita. Da lì, i sostenitori più accaniti sono stati poi scortati al loro hotel in diversi autobus e accompagnati dalla polizia. Pazzi: il posto che hanno prenotato è a soli 50 metri dall’hotel della squadra dell’Eintracht ed è proprio sul mare. Gli ultras sono arrivati intorno alle 21:17. Tuttavia, né i tifosi né i dipendenti dell’Eintracht sono attualmente autorizzati a lasciare l’hotel”.

Sui social, la Bild ha pubblicato il video dell’arrivo degli ultras dell’Eintracht a Napoli: “Ultras in arrivo al loro albergo a Napoli. In autobus e scortati dalla polizia. Pazzesco: l’hotel della squadra dell’Eintracht è a soli 50 metri di distanza”.