Napoli-Eintracht lungomare blindato, tifosi tedeschi bloccati negli hotel. La situazione

Tensione a Napoli: la situazione degli 400 tifosi dell’Eintracht isolati In attesa della partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

La città di Napoli è in allerta per la presenza di almeno 700 tifosi, tra cui 400 dell’Eintracht Francoforte, gemellati con quelli dell’Atalanta. Le autorità hanno predisposto un enorme dispiegamento di forze dell’ordine per evitare contatti tra le tifoserie e prevenire eventuali scontri. Lungomare e stazione marittima sono stati completamente militarizzati, mentre i 400 tifosi dell’Eintracht sono stati isolati nell’hotel Royal Continental, dove sono stati identificati e controllati dalle forze dell’ordine. Successivamente, verranno accompagnati allo stadio solo i tifosi non residenti a Francoforte e in possesso di un biglietto, mentre gli altri rimarranno alla stazione marittima monitorati dalla polizia.

Il triangolo Napoli-Francoforte-Bergamo

La situazione di tensione è stata provocata dalle voci di scontri tra i tifosi delle due squadre e le infiltrazioni degli ultras bergamaschi, al centro di storie estremamente problematiche con quelli azzurri. La presenza dei tifosi dell’Eintracht, nonostante il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico e il divieto definitivo di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Francoforte ordinato dalla Prefettura di Napoli, ha ulteriormente aumentato la tensione nella città partenopea. Inoltre, gli agguati subiti dai napoletani in Germania hanno aumentato il timore di vendette tra le due tifoserie.

La vigilia blindata La città di Napoli è in allerta

Le forze dell’ordine sono impegnate a garantire la sicurezza nei punti d’arrivo e nelle zone ritenute a rischio scontri. Nonostante il settore Ospiti del Maradona sia aperto ai tifosi dell’Eintracht non residenti a Francoforte, il club tedesco non aveva ancora venduto alcun biglietto dei 2.700 di propria competenza. Al momento, l’attenzione è massima sugli almeno 700 ultras in città, tra cui 400 dell’Eintracht Francoforte, e il triangolo virtuale pericolosissimo che si è creato tra Napoli, Francoforte e Bergamo. Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, ha lanciato un appello ai tifosi affinché la giornata sia “bella, senza disordini e liti con chi arriverà in città”. La tensione è altissima, ma si spera che la festa del calcio possa prevalere su eventuali episodi di violenza.