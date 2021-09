Tancredi Palmeri bacchetta Anguissa per la foto social: La reazione dei Napoletani è da applausi

Tancredi Palmeri bacchetta Anguisssa sui social. il giornalista della CNN non ha gradito la foto postata dal centrocampista camerunense. Il piatto di pasta fumante è stato associato a quello di Chiellini e Bonucci e delle notti magiche di Euro 2020.

TANCREDI PALMERI CONTRO ANGUISSA

Anguissa dopo la vittoria sulla Juventus, ha pubblicato sui propri canali social una foto che ritraeva un piatto di pasta al pomodoro fumante, accompagnata da un messaggio: “Napoletano o no?”. Il post del centrocampista del Napoli non è piaciuto a Tacredi Palmeri. Il giornalista di Bein sport e della Cnn evidentemente contrariato dall’immagine ha scritto:

“Anguissa avrebbe postato questa foto per prendere in giro Bonucci e Chiellini. Ti voglio dire che devi stare molto calmo Anguì, statti al tuo posto. Leonardo e Giorgione campioni d’Europa e voi non solo dovete mangiarne di pastasciutta ma dovete pure imparare a cucinarla“.

I NAPOLETANI DIFENDONO ANGUISSA

Le parole di Tancredi Palmeri verso Anguissa non sono piaciute ai tanti tifosi napoletani e a molti appassionati di calcio. In migliaia hanno risposto al tweet e qualcuno ci ha ravvisato anche una punta di razzismo.

“Il Napoli che vince fa bruciare il cxxo a tutti”.

“Ho guardato e riguardato il post, ma non vedo segnali di sfottò… vorrei che mi rispondesse e spiegasse dove sta la presa in giro”.

“Ma poi voi chi? Gli abitanti del Camerun? Lo sai che Anguissa non è Europeo ma africano? Secondo me credevi fosse francese e ti aspettavi i big like. Ergo, commento razzistello pure?”.

“Non capisco se lo sfottò parte da Chiellini va bene se parte da Aungissa deve stare calmo? perchè?”.

“Francamente non penso volesse prendere in giro nessuno. È una delle sue prime cene fuori a Napoli dopo una vittoria, chissà che mangiava in Francia o in Inghilterra, qua se ne vede bene”.

“Si fa giornalismo sugli “avrebbe” Tancredi’,ma non può essere che, essendo appena arrivato in Italia, ha postato un piatto tipico? E se pure fosse uno sfottò? Fammi capire, Bonucci contro gli inglesi poteva farlo e lui no? In base a quel assunto? … che si fa per 2 like”.



Questi alcuni dei commenti di risposta al post di Tancredi Palmeri verso Anguissa.

