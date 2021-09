Kouilibaly, il video fa impazzire i tifosi del Napoli: “Sono napoletano”

Il video di Koulibaly fa impazzire i tifosi del Napoli. Il senegalese dopo aver steso la Juve regala una nuova gioia ai tifosi del Napoli.

IL VIDEO DI KOULIBALY

Kalidou koulibaly ha pubblicato un video nel quale canta in lingua napoletana la canzone di Clementino “Cos cos cos”. Il difensore terminala sua esibizione con un lapidario: “sono napoletano!” frase che ha fatto impazzire i tifosi azzurri anche perchè arriva dopo il gol che ha steso la Juventus.

Napoli-Juventus nel segno di Koulibaly: il difensore è stato sempre decisivo. Un tocco ravvicinato di Koulibaly ha permesso al Napoli di superare la Juventus nel finale: proprio come nel 2018. Il difensore senegalese ha segnato uno dei goal più semplici della sua carriera, avventandosi sulla respinta di Szczesny successiva ad un colpo di testa maldestro di Kean ed esultando prendendo in prestito una fotocamera per immortalare il popolo partenopeo in visibilio. Queste le sue dichiarazioni a DAZN nell’immediato post-gara.

“I tifosi? Li ho visti esultanti e ho voluto fotografarli. La Juventus resta comunque una squadra forte, abbiamo avuto la mentalità giusta nella ripresa per arrivare alla vittoria. Credo che possiamo fare ancora meglio. E’ troppo presto per parlare, pensiamo solo a noi e alle gare da vincere. Io e Lorenzo (Insigne, ndr) abbiamo un rapporto amichevole, ci vogliamo bene: è la dimostrazione che siamo una squadra unita”.

Impossibile non associare questo episodio ad un’altra rete, quella del 22 aprile 2018 nel match Scudetto: allora si giocava all’Allianz Stadium e l’ex Genk mise il punto esclamativo sull’incontro al 90′ esatto, gelando la squadra di Allegri che avrebbe poi comunque portato a casa il titolo grazie alle sviste arbitrali nella sfida contro l’Inter.

COS COS COS IL TESTO

Koulibaly nel suo video canta cos cos cos, uno dei grandi successi del Rapper Clementino: Ecco la versione ufficiale

