Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe entrare nella superlega.secondo le ultime indiscrezioni, la società azzurra sarebbe la quarta italiana dopo le fondatrici Juventus, Inter e Milan. De Laurentiis con un messaggio su Twitter ha però smentito a suo modo di essere stato contattato dalla JP Morgan: “JP… chi? La scorsa notte dormivo“. La multinazionale statunitense è il deus ex machina dietro alla montagna di denaro per le squadre di Superlega.

Aurelio De Laurentiis, ha voluto smentire immediatamente le voci sul Napoli in superlega con un breve messaggio. Il patron ha sgombrato il campo dagli equivoci e ha indirettamente risposto alla notizia lanciata dal Corriere dello sport: “A nemmeno 48 ore dall’annuncio, un’altra clamorosa notizia scuote il calcio italiano: nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei“.

La questione superlega ha scosso il mondo del calcio dalle fondamenta. Ci aspettano ore pregne di comunicati, attacchi e accuse nel mondo del pallone, globalmente come non avveniva da tempo. Le prossime settimane definiranno la situazione per il 2021/2022, con la Superlega realmente esistente alla pari degli altri grandi tornei nazionali e continentali? Milioni di fans in attesa di capire.