Gazzetta – Rivoluzione Serie A senza Juve, Inter e Milan: il format

La Serie A senza Milan, Juve e Inter lo vuole la Uefa, sarebbe una vera rivoluzione. Il massimo organismo del calcio europeo vorrebbe farle fuori già dal campionato in corso e la decisione avverrà entro breve. Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che potrebbe essere la Serie A Senza Milan, Juve e Inter e scrive:

Sulla carta evaporerebbero 72 scudetti complessivi e ci sarebbe un bacino di 16.354.000 di tifosi senza rappresentanza. Una ipotesi sarebbe il blocco delle retrocessioni e la promozione di tre dalla B. In un format a 18 invece le retrocessioni potrebbero essere solo due. Impressioni? La questione è delicata e avrà risvolti anche legati a sponsor e diritti tv. Una cosa è certa: c’è chi ci sta già lavorando per capire come si possa far soldi anche così.