Napoli disorientato: Gattuso carica la squadra in vista della Lazio

Ha ancora senso lottare per la qualificazione in Champions League? Se lo chiedono i giocatori del Napoli che giovedì affronteranno la Lazio in uno scontro diretto per cercare di raggiungere il quarto posto in classifica. Una posizione estremamente agognata fino a qualche giorno fa, ma che ora con la nascita della Superlega sembra aver perso un minimo di fascino. La Uefa sta rispondendo con la Nuova Champions League e la volontà di espellere le squadre di Superlega dai campionati nazionali, ma un minimo di disorientamento c’è. E’ legittimo che i calciatori, anche quelli del Napoli, cerchino di capire cosa sta accadendo e quale sarà il loro futuro e soprattutto in quale competizione.

Napoli: obiettivo Champions

Gennaro Gattuso sa che ci potrebbe essere il pericolo di distrazione, ma il tecnico non vuole assolutamente un calo di attenzione. Napoli-Lazio è una sfida troppo importante, anche perché non si sa ancora come andrà a finire la storia della Superlega. Tanti si stanno opponendo alla creazione di questo nuovo torneo, molte critiche arrivano anche da allenatori importanti come Klopp. Inoltre club molto potenti come Bayern Monaco, Borussia Dortumund e Psg per ora si sono tirate fuori. Dunque mantenere alta la concentrazione sarà fondamentale per gli uomini di Gattuso. Ecco perché il tecnico – scrive Repubblica – ha “ha invitato tutti a tenere separate le vicende politiche da quelle del campo, per non gettare al vento gli sforzi fatti per risalire la corrente. «Testa alla Lazio», è stata infatti la parola d’ordine prima dell’allenamento a Castel Volturno“.