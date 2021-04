Clamoroso – Napoli contattato per entrare in Superlega: i particolari

La notizia ha del clamoroso il Napoli è stato contatto per entrare a far parte della Superlega. Il Corriere dello Sport svela che “nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham)“. Insomma il Napoli potrebbe entrare in Superlega dalla porta principale, anche perché per ora tre club importantissimi come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Psg si sono tirati indietro. La Superlega è un vecchio progetto di Aurelio De Laurentiis che è stato il primo in Italia a parlarne. Il patron azzurro durante la riunione di Lega è stato in silenzio, come a non voler scoprire troppo le carte.

Della possibilità di far entrare il Napoli in Superlega ne aveva parlato anche Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid ed a capo della Superlega aveva detto che il nuovo format non escludeva la meritrocrazia. Dunque club come “Roma e Napoli hanno il diritto di partecipare e studieremo una formula perché possano qualificarsi. Ma chi genera denaro sono i 15 membri fondatori, quelli sono quelli che creano il miglior spettacolo del mondo. Non posso dire chi arriverà, stiamo trattando, però ora ci prendiamo una pausa per spiegare le nostre intenzioni, poi si vedrà chi potrà unirsi“. Ora bisognerà capire quale sarà la risposta di Aurelio De Laurentiis, se il Napoli vorrà entrare in Superlega o resterà ancora fuori.