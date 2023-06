Clamoroso Spalletti, CorSport: “Ha rifiutato l’offerta di un grande club”

Luciano Spalletti ha rifiutato un grande club per rispettare la sua decisione: un anno sabbatico da dedicare alla famiglia.

Luciano Spalletti ha stupito e continua a stupire tutti con le sue decisione. Il tecnico del Napoli, da tempo ormai al centro delle voci per un ‘presunto’ addio poi diventato realtà, ha confermato la sua decisione (già anticipata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis) di non continuare a guidare i partenopei la prossima stagione, ma prendersi un anno sabbatico da dedicare alla famiglia e alla campagna.

Domenica 4 giugno sarà la volta dell’ultima di campionato con la sfida tra Napoli e Sampdoria, in programma alle ore 18.30 nella splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona, e sarà anche l’ultimo saluto ad un tecnico che è riuscito a dimostrare il suo valore attraverso un lavoro incessante e discreto che alla fine ha fatto ricredere tutti e ha dato i suoi frutti. La sua abilità nel gestire la squadra e motivare i giocatori è stata evidente, portando alla conquista di un titolo che mancava da tanto tempo.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico toscano sarebbe stato tentato anche da un grande club (il quotidiano non cita il nome) che si sarebbe avvicinato all’allenatore proponendogli un contratto per la prossima stagione. Ma Spalletti ha detto di no: ha confermato e sottolineato la decisione di recuperare le sue energie e ‘rilassarsi’ per un anno.