Piazzale Tecchio sarà intitolato ad Ascarelli, fondatore del calcio Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli ricorda la sua storia: Piazzale Tecchio verrà dedicato a Giorgio Ascarelli, l’industriale e filantropo che fondò il Calcio Napoli nel 1926. La decisione segna un’importante riparazione per la città, che cerca di riabilitare la memoria di un uomo cancellato dal regime fascista.

La proposta di intitolazione del piazzale a Giorgio Ascarelli è seguita all’inaugurazione dell’iniziativa “Ascarelli: un nome e una storia lunga 150 anni”, voluta per recuperare la memoria dell’importante figura di Ascarelli. Il progetto, sostenuto da crowdfunding, prevede una mostra fotografica itinerante nelle scuole e il restauro della tomba di Ascarelli, con l’obiettivo di creare un museo dedicato a lui entro giugno 2024.

Il ruolo di Ascarelli nella storia di Napoli

Ascarelli ha avuto un ruolo significativo per Napoli, non solo come fondatore del Calcio Napoli, ma anche come filantropo e attivista per i diritti dei lavoratori. Il suo impegno per la comunità e l’amore per lo sport lo rendono una figura amata dai napoletani.

Il recupero della memoria

Il progetto mira a far conoscere a tutti, in particolare agli studenti, una parte fondamentale della storia di Napoli e del fascismo, che ha cercato di cancellare la memoria di Ascarelli. La mostra fotografica, allestita nel cimitero di via Aquileia fino a settembre, sarà poi in tour nelle scuole, per far conoscere il ruolo di Ascarelli nella storia di Napoli e nel Calcio Napoli.

Un tributo a Giorgio Ascarelli

La decisione di intitolare Piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli è un atto di riparazione che interpreta i sentimenti più autentici del popolo di Napoli. Rappresenta un passo importante nel recuperare la memoria di una figura importante per la città e per la storia del Calcio Napoli.