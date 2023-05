Thiago Motta: nome caldissimo, contatto con De Laurentiis!

Nuovo allenatore del Napoli, Thiago Motta è il nome più caldo per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri.

Secondo quando riferisce Repubblica Thiago Motta piace molto ad Aurelio De Laurentiis che ha avuto un contatto diretto con il tecnico italo brasiliano che ha un contratto ancora per un anno. Ma è chiaro che a fine stagione Thiago Motta lascerà Bologna dopo l’ottimo campionato fatto con la squadra felsinea.

Un lavorò talmente buono che il nome di Motta è avvicinato anche al PSG, con il club francese realmente interessato.

Secondo le ultime indiscrezioni restano sul taccuino i nomi di Italiano, Dionisi e Gasperini. Ma non si escludono nemmeno le piste estere che portano a Diego Simeone, Julian Nagelsman e Sergio Conceicao.

In ogni caso il cerchio intorno al nuovo allenatore del Napoli si sta chiudendo. Il club azzurro deve trovare un sostituto di Luciano Spalletti per programmare al meglio la nuova stagione. Il napol avrà cucito sulla maglia lo scudetto e soprattutto Aurelio De Laurentiis vuole fare di nuovo molto bene in Champions League. Quindi il nuovo tecnico deve portare un valore aggiunto anche di questo tipo.