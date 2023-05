Sosa: “Allenatore Napoli, ho una notizia assolutamente sicura”

Roberto Carlo Sosa parla del nuovo allenatore del Napoli. La società azzurra cerca il sostituto di Luciano Spalletti.

L’ex attaccante del Napoli è stato uno dei protagonisti alla presentazione del libro ‘I Campioni del grande Napoli – dalla fondazione allo scudetto’ scritto da Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo.

Sosa sul nuovo allenatore del Napoli ha detto: “Da circa due mesi sapevo che Luciano Spalletti oramai avesse deciso di lasciare il Napoli a fine stagione. Ed è giusto che quando uno non si sente al massimo, vada via. Ma vi do una notizia il nuovo allenatore del Napoli sarà sicuramente un italiano”.

In queste ore si parla in modo insistente di Thiago Motta che è italo-brasiliano ed ha indossato anche la maglia azzurra dell’Italia. Resiste anche il nome di Vincenzo Italiani, tecnico della Fiorentina. Così come quello di Roberto De Zerbi.

Sicuramente Aurelio de Laurentiis dovrà trovare a breve la quadratura del cerchio. Il campionato è praticamente terminato, manca solo l’ultima partita Napoli-Sampdoria. Poi bisognerà lavorare subito per la nuova stagione e servirà la massima organizzazione per raggiungere di nuovo grandi traguardi.