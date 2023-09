Raspadori al centro del progetto Italia di Spalletti: smentita bugia sull’ex tecnico del Napoli e ADL

Raspadori sarà fondamentale nella nuova Italia guidata da Luciano Spalletti. Smentita una voce sull’ex tecnico del Napoli.

La nuova Italia di Luciano Spalletti continua a prendere forma in vista dei prossimi impegni. Tra i giocatori su cui il CT sembra voler puntare c’è Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che sembra non aver ancora ingranato in questa nuova stagione di Serie A.

Le prove tattiche effettuate da Spalletti nel ritiro di Coverciano vedono Raspadori al centro del tridente, ruolo che potrebbe ricoprire anche nelle prossime partite. Il tecnico toscano pare orientato a schierarlo dal 1′ minuto, viste le sue caratteristiche di raccordo tra centrocampo e attacco.

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che Spalletti, per ripicca nei confronti di Aurelio De Laurentiis con cui deve ancora trovare l’accordo sul contratto con l’Italia, non avrebbe fatto giocare i calciatori del Napoli. Una bugia che lo stesso Spalletti ha prontamente smentito: la sua unica preoccupazione è il bene della Nazionale, non questioni di opportunismo.

Raspadori dunque si candida ad essere una pedina fondamentale del nuovo corso azzurro targato Spalletti. L’Italia è attesa da subito da una doppia sfida, contro Macedonia del Nord e Ucraina, dove serviranno gol e gioco per iniziare con il piede giusto il cammino verso i prossimi Europei.