Rinnovo Osimhen, Corbo: “ADL è nervoso, situazione non felice in società”

Antonio Corbo ha parlato dello stallo nel rinnovo di Osimhen con il Napoli: De Laurentiis è nervoso e dispiaciuto per i continui rinvii.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – “Rilevo un certo nervosismo in società, che non vive un periodo felice”, osserva il giornalista Antonio Corbo in merito alla situazione contrattuale di Victor Osimhen con il Napoli. L’editorialista de La Repubblica, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, ha parlato del prolungamento del nigeriano che tarda ad arrivare.

“Dopo più di dieci incontri con l’agente Calenda non si è arrivati ad una firma definitiva, e vuoi che un presidente De Laurentiis non sia dispiaciuto e nervoso di questo?”, ha dichiarato Corbo. “Poi legge o sente che anche Kvaratskhelia avrebbe chiesto di rinegoziare l’accordo e si ricorda che c’è un contratto fino al 2027…”.

Secondo il giornalista, è comprensibile che il patron azzurro non viva un momento sereno: “Però se il calciatore georgiano ritiene di meritare un contratto più alto, non si può andare contro la realtà. Rilevo un certo nervosismo in società, che non vive un periodo felice, ma il calcio è fatto di questi momenti”.

Insomma, la questione rinnovo di Osimhen starebbe generando una certa apprensione in casa Napoli, con De Laurentiis che appare nervoso e dispiaciuto per i continui rinvii sulla firma. La speranza del club è che si arrivi presto a un’intesa, per confermare a lungo il talentuoso attaccante nigeriano.