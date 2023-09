Gallo senza giri di parole: “Napoli, se perdi con Braga e Union Berlino meriti di uscire dalla Champions”

Il giornalista Massimiliano Gallo si è soffermato sulle prossime sfide del Napoli in vista della fase a gironi di Champions League.

Il noto giornalista sportivo campano, Massimiliano Gallo, si è soffermato sul prossimo percorso del Napoli di Rudi Garcia in Champions League dove incontrerà il Real Madrid, lo Sporting Braga e l’Union Berlino.

Parole dure, che evidenziano come gli impegni contro le due squadre, sulla carta più deboli del girone, siano fondamentali per il passaggio del turno degli azzurri.

Il Napoli esordirà in Champions League il 20 settembre in casa dello Sporting Braga, per poi ospitare il Real Madrid al Maradona. L’altro match del girone C, nella prima giornata, vedrà proprio le merengues affrontare l’Union Berlino.

Secondo Gallo, le partite contro Braga e Union Berlino saranno decisive per le sorti europee del Napoli: “Cosa mi aspetto dalla sfida contro il Real Madrid? Non sarà decisiva per il Napoli e bisognerà viverla come tale. Personalmente io spero che gli azzurri centrino uno dei primi due posti disponibili nel girone e si qualifichino, così, alla fase successiva della Champions League. D’altro canto, se il Napoli non è in grado di superare avversari come l’Union Berlino e lo Sporting Braga, è giusto che esca dalla competizione”.

Il giornalista si aspetta una prova di carattere e personalità dai partenopei, chiamati a dimostrare di meritare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.