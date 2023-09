L’agente di Meret Snobba Napoli: “Per lo scudetto, le Milanesi e la Juve avanti”

Il procuratore di Alex Meret, Federico Pastorello, ha espresso la sua opinione sulla corsa scudetto in Serie A: “In pole Inter e Milan, poi la Juventus”.

CALCIO NAPOLI – Il portiere del Napoli e della Nazionale italiana, Alex Meret, si trova al centro di una discussione piuttosto accesa riguardante la corsa Scudetto. Il suo agente, Federico Pastorello, ha espresso un’opinione controversa in un’intervista a SportMediaset, sottolineando che, secondo lui, le milanesi e la Juventus sono le favorite per il titolo della Serie A, piuttosto che i detentori del tricolore, il Napoli.

Pastorello Sfida il Sentimento Azzurro

“Per lo Scudetto, in pole position ci sono le milanesi, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli,” ha detto Pastorello. Queste parole sono destinate a suscitare qualche discussione, considerando il calibro del Napoli come campioni in carica.

Pastorello ha aggiunto: “Alle spalle delle due squadre citate, a mio avviso, c’è la Juventus di Massimiliano Allegri, che potrà concentrarsi sul campionato non avendo le coppe durante la settimana. Subito dopo ci sono le romane, Lazio e Roma, e poi il Napoli. La Roma ha fatto un grande mercato e con l’arrivo di Romelu Lukaku, i giallo-rossi sono da quarto posto; mi aspetto una grande stagione dalla squadra di José Mourinho.”

Reazioni e Implicazioni

Le dichiarazioni di Pastorello potrebbero essere viste come un affronto da parte dei tifosi del Napoli e del suo stesso assistito, Meret. Il Napoli, come campione in carica, ha certamente l’ambizione di difendere il titolo e le recenti affermazioni dell’agente potrebbero generare tensioni non necessarie all’interno del club e della tifoseria.