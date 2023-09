Capuano: “Autogol del Napoli su Kavara, potrebbe costare caro”

Il giornalista Giovanni Capuano, mette sotto accusa la gestione comunicativa del Napoli riguardo al rinnovo di Kvaratskhelia.

CALCIO NAPOLI. Nel mondo del calcio, la comunicazione è spesso altrettanto cruciale quanto le prestazioni in campo. Giovanni Capuano, noto giornalista e ospite a Radio Punto Nuovo durante il Punto Nuovo Sport Show, ha criticato aspramente la scelta comunicativa del Napoli riguardo al rinnovo del contratto di Kvaratskhelia.

Capuano Sul Comunicato Del Napoli

“Con quel comunicato, il Napoli ha fatto un danno solo a sé stesso,” ha detto Capuano. Non era tanto una questione di linguaggio, quanto di tempismo. In quel comunicato, il club ha apertamente attaccato il procuratore di Kvaratskhelia, un gesto che, secondo Capuano, potrebbe avere ripercussioni negative esclusivamente per gli azzurri.

“In sostanza, il Napoli ha reso pubblico che l’agente di Kvara sta fornendo informazioni inaffidabili ai giornalisti con cui parla,” ha aggiunto il giornalista.

Capuano Su Spalletti e Mancini

Il noto giornalista ha anche parlato del nuovo corso della Nazionale con Luciano Spalletti alla guida tecnica. “L’accoglienza del gruppo è stata ottima, e questo è un segnale positivo. Tuttavia, le prossime partite contro Macedonia e Ucraina non saranno facili. Spalletti eredita una situazione complicata, resa ancora più difficile dalla gestione precedente di Roberto Mancini.”