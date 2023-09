Sorteggio Champions, la reazione di Ancelotti: “Napoli con la stessa rosa, Union Berlino e Braga meritano rispetto”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato il girone di Champions League con Napoli, Sporting Braga e Union Berlino.

Ieri, nel suggestivo Palazzo Grimaldi di Montecarlo, sono andati in scena i sorteggi per la fase a gironi della prossima Champions League 2023/24: quello che ne è risultato è stato un girone tutto sommato ‘abbordabile’ per il Napoli di Rudi Garcia inserito nel gruppo C con l’insidia Real Madrid, ma anche con avversarie del calibro di Sporting Braga e Union Berlino che non possono spaventare l’armata azzurra.

A commentare l’esito dei sorteggi di Champions League è stato anche l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che ha dichiarato: “Il Napoli ha fatto molto bene l’anno scorso con Luciano Spalletti. Ha cambiato allenatore, e lo conosco bene, ma con la stessa rosa. Faranno molto bene, ne sono certo”, ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa.

L’ex tecnico del Napoli ha poi parlato dell’Union Berlino, definita “una grande squadra, non hanno individualità che fanno la differenza, ma difensivamente giocano molto bene. Il Braga cerca sempre di farlo, di proporre gioco, ed è un avversario da rispettare”, ha concluso Ancelotti.

Sarà sicuramente un girone impegnativo per il Real Madrid, che dovrà vedersela con il Napoli di Spalletti e con la solida difesa dell’Union Berlino per conquistare il passaggio del turno.