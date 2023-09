Lozano è ad Eindhoven, terminate le visite mediche: a breve la firma con il PSV

L’attaccante Lozano è atterrato in Olanda dove ha svolto e superato le visite mediche con il PSV Eindhoven, a breve la firma.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Hirving Lozano è pronto a diventare un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. L’attaccante messicano, come testimoniato su Twitter dal giornalista olandese Elfrink, è atterrato in Olanda dove ha già sostenuto e superato le visite mediche di rito con il club olandese.

A breve Lozano apporrà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al PSV, squadra dove ha militato dal 2017 al 2019 prima del passaggio al Napoli per 38 milioni di euro.

Un ritorno tanto desiderato dai tifosi olandesi, che hanno seguito virtualmente il volo del loro ex idolo fin dalla partenza e sono pronti ad accoglierlo nuovamente ad Eindhoven.

Con il PSV Lozano visse due stagioni da protagonista assoluto, mettendo a segno 40 reti in 79 presenze. Un impatto devastante in Eredivisie che convinse il Napoli a puntare su di lui.

L’avventura italiana del Chucky però non è stata indimenticabile, tra alti e bassi l’attaccante non è riuscito a conquistare definitivamente l’ambiente partenopeo. Ora il rilancio in Olanda, con la firma attesa a breve.