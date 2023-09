Calciomercato Napoli, ultimo colpo last minute? Le ultime notizie

Secondo Repubblica è remota l’ipotesi di un quarto colpo last minute del Napoli: possibili solo movimenti in uscita come Lozano e Demme.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Mancano poche ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e si fa remota, secondo Repubblica, l’ipotesi di un quarto colpo last minute da parte del Napoli.

Dopo gli arrivi di Natan, Cajuste e Lindstrom, difficilmente il club azzurro piazzerà un altro acquisto a sorpresa.

Le ultime ore di mercato potrebbero invece portare movimenti in uscita, a partire dalle cessioni di Lozano al PSV Eindhoven e Demme, per il quale si cerca una nuova sistemazione.

Sembra invece destinati a restare, nonostante le voci di mercato, i giovani Zanoli, Gaetano e Zerbin. Con un calendario fitto di impegni, Garcia preferisce tenerli in rosa almeno fino a gennaio.

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, dunque, il Napoli ha chiuso il suo mercato in entrata con gli arrivi mirati di Natan, Cajuste e Lindstrom. Ora toccherà al campo emettere i verdetti.