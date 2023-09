Osimhen, l’intermediario Civale: “C’è stata una trattativa con l’Arabia Saudita”

L’avvocato Civale rivela: “Per Osimhen c’è stata una reale trattativa con l’Arabia Saudita, il Napoli però non lo ha voluto cedere”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo quanto rivelato dall’avvocato Salvatore Civale, membro dell’entourage di Osimhen, in estate ci sono stati reali contatti per portare l’attaccante nigeriano in Arabia Saudita. Intervenuto a Calcio Napoli 24 Live, Civale ha dichiarato:

“C’è stata una trattativa per cedere Osimhen in Arabia Saudita, ma il Napoli e De Laurentiis non hanno voluto portare avanti le negoziazioni, nemmeno di fronte ad offerte importanti”.

Osimhen è il primo obiettivo di alcuni club sauditi e a gennaio potrebbero arrivare nuovi assalti. “Dipenderà anche dal rinnovo, se arriverà qualcosa potrebbe cambiare” spiega Civale.

Nonostante l’interesse concreto di alcune società arabe, la ferma volontà del Napoli è stata quella di trattenere il proprio bomber, autentica stella della squadra campione d’Italia. Le proposte milionarie non hanno fatto breccia, Osimhen è stato blindato.