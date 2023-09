Giuffredi: “Gaetano Resta, Mario Rui recuperato. De Laurentiis voleva un giocatore, era il suo cruccio”

Mario Giuffredi, agente di Gaetano, e Mario Rui parla dei suoi assistiti e rivela un retroscena sul calciomercato del Napoli.

NOTIZIE CACIO NAPOLI. Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, classe 2000 e prodotto del settore giovanile azzurro, è destinato a rimanere nella squadra partenopea, secondo quanto dichiarato dal suo agente, Mario Giuffredi, durante un’intervista a Radio CRC.

Infortunio e Futuro di Gaetano

Gaetano, che ha sofferto di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per un periodo, è ora completamente recuperato e pronto per un nuovo capitolo della sua carriera sotto la guida dell’allenatore Rudi Garcia. “L’infortunio è ormai una cosa superata, e speriamo che quest’anno possa avere più spazio per dimostrare il suo valore,” ha affermato Giuffredi. Il talento cresciuto nel settore giovanile azzurro prende il posto di Ndombele come sesto centrocampista.

Rudi Garcia e i Giovani

Secondo Giuffredi, Garcia non sembra aver mostrato particolare interesse nell’acquisire un altro centrocampista, focalizzando invece la sua attenzione su Gaetano. “Ho l’idea e la sensazione che Garcia abbia una grande predisposizione a lanciare i giovani e che gli piacca farlo,” ha dichiarato l’agente.

Il Cruccio di De Laurentiis

“Io credo che Garcia tutta questa voglia di avere un altro centrocampista non ce l’avesse, secondo me aveva la voglia di scoprire Gaetano. Veiga era un cruccio più del presidente”

Mario Rui in Ripresa

Un altro giocatore del Napoli che sta cercando di tornare al meglio è il terzino Mario Rui. Anch’egli rappresentato da Giuffredi, Rui ha subito un infortunio durante il ritiro a Dimaro. “Mario Rui? Credo che abbia trovato poco spazio fino ad ora perché veniva da un infortunio, mi auguro che parta titolare contro la Lazio,” ha aggiunto l’agente.