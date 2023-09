FootMercato – Napoli su Soumaré del Leicester, possibile colpo last minute: piace a Garcia

Secondo Foot Mercato, il Napoli sarebbe interessato a Soumaré del Leicester: possibile colpo last minute per rinforzare il centrocampo, il giocatore piace al tecnico.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta provando a piazzare un ultimo colpo last minute per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta Foot Mercato, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Boubakary Soumaré, mediano del Leicester.

Già cercato qualche settimana fa, il francese piace molto al tecnico Garcia che apprezza le sue caratteristiche. Soumaré sarebbe un profilo gradito all’allenatore per completare il reparto.

Oltre al Napoli, sul giocatore ci sono anche Torino, Lione e Siviglia. I partenopei proveranno il sorpasso last minute, forti dell’interesse di Garcia. Ma la concorrenza è folta.

Il Leicester è retrocesso in Championship e potrebbe aprire alla cessione di Soumaré, che non disdegnerebbe la Serie A. De Laurentiis ci proverà fino all’ultimo, poi spetterà al giocatore scegliere la sua destinazione.

Quella per Soumaré è una delle piste calde delle ultime ore di mercato. Il Napoli sogna il colpo last minute a centrocampo: il francese finisce nel mirino, con Garcia che spinge per il suo acquisto.