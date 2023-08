Cassano Dubita di Rudi Garcia: “Sta rinunciando a un giocatore fondamentale”

Antonio Cassano esprime forti dubbi sul Napoli e sul suo allenatore Rudi Garcia, sottolineando che la squadra potrebbe non qualificarsi per la prossima Champions League.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Antonio Cassano, ex calciatore e ora commentatore, non sembra avere molta fiducia nel Napoli e nel suo allenatore Rudi Garcia. Parlando a Bobo TV, Cassano ha espresso preoccupazioni sulle prospettive della squadra azzurra per la stagione in corso.

Cassano: “Napoli Fuori dalle Prime Quattro”

Secondo Cassano, il Napoli avrà difficoltà a entrare nelle prime quattro posizioni della Serie A quest’anno, mettendo quindi a rischio la qualificazione per la prossima Champions League. “Il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro quest’anno. In questo inizio ha ancora i residui di quello che è stato fatto da quel genio di Spalletti,” ha detto Cassano.

Dubbi su Rudi Garcia

Cassano ha anche espresso dubbi sul tecnico Rudi Garcia, sottolineando come la sua gestione a Roma non sia stata positiva. “Garcia è una brava persona, ma a Roma lo hanno distrutto,” ha affermato l’ex calciatore.

Il Caso Lobotka

Un altro punto di critica riguarda l’utilizzo di Stanislav Lobotka, che secondo Cassano è stato un elemento chiave per il Napoli nella scorsa stagione. “Sto vedendo che c’è un calciatore, che ha permesso al Napoli di giocare il calcio più bello d’Europa lo scorso anno, che viene scavalcato nel gioco di Garcia ed è Lobotka,” ha detto Cassano.