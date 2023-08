Cassano shock: “Il Napoli non andrà nemmeno in Champions”

Cassano critica il Napoli e Garcia durante la Bobo Tv: “Faranno fatica ad entrare in Champions, ho saputo cosa vogliono fare dall’alto”.



NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Dichiarazioni destinate a far discutere quelle rilasciate da Antonio Cassano sulla Bobo TV sul Napoli di Rudi Garcia. Nonostante la vittoria all’esordio, FantAntonio prevede una stagione complicata per gli azzurri:

“Ripetere quanto fatto da Spalletti sarà impossibile per Garcia. Ho la sensazione che il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime 4 posizioni. Quando finirà l’adrenalina, la bolla si sgonfierà”.

Cassano motiva i suoi dubbi: “I gol col Frosinone sono frutto degli schemi di Spalletti. Garcia è bravo a gestire, ma non darà qualcosa in più. Rischia anche per il terzo e quarto posto“.

Infine l’ex calciatore rivela voci su presunte imposizioni dall’alto sull’utilizzo di Raspadori: “Voci di corridoio mi dicono che dall’alto vogliono imporre l’impiego di Raspadori. Ripeto quando finirà l’adrenalina, la bolla si sgonfierà e il Napoli rischierà di non entrare nemmeno in Champions”

Insomma, previsioni tutt’altro che rosee per il Napoli secondo Cassano, che vede gli azzurri perfino fuori dalla prossima Champions League.