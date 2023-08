Sky – Si blocca l’affare Veiga-Napoli: problemi su condizioni e bonus -VIDEO

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga si complica a causa di problemi burocratici.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo Sky si complica l’operazione Veiga al Napoli: dopo l’accordo verbale sono sorti problemi burocratici su condizioni e bonus.

Napoli-Gabri Veiga: Trattativa in Stand-by

Colpo di scena nella trattativa che dovrebbe portare Gabri Veiga al Napoli. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, l’affare al momento è bloccato nonostante l’accordo verbale raggiunto venerdì sulla base di 30 milioni più 6 di bonus.

Sarebbero infatti emerse complicazioni burocratiche nella definizione dell’operazione, con cambiamenti riguardanti le condizioni e i bonus pattuiti. Tutto questo ha portato ad una fase di tensione tra Napoli e Celta Vigo.

Bisognerà capire nelle prossime ore se le parti riusciranno a superare gli intoppi e a rispettare l’intesa di massima trovata in precedenza. Al momento però l’affare Veiga sembra arenato, con il giocatore che non è ancora partito per l’Italia.

Ma non è tutto sul fronte del mercato per il Napoli. Mentre la squadra azzurra cerca di chiudere l’affare con Veiga, ci sono anche novità riguardo alle possibili uscite.

Gaetano, il centrocampista classe 2000, è nel mirino del Frosinone. D’altra parte, Zanoli, il terzino destro, sta cercando un altro prestito per garantirsi più tempo di gioco. Nonostante l’interesse da parte di squadre come Genoa, Torino, Salernitana, Bournemouth e Sporting Lisbona, il Napoli sembra riluttante a lasciarlo andare, con l’allenatore Rudi Garcia che preferirebbe tenerlo nella squadra.

Con la finestra di trasferimento che si avvicina alla sua conclusione, sarà interessante vedere come si sviluppano queste trattative e quali saranno le mosse finali del Napoli.