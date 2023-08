AS – Napoli-Veiga, accelerata per l’intesa: col Celta c’è accordo

Secondo AS, Napoli e Veiga cercano l’accelerata per trovare l’accordo sull’ingaggio: col Celta Vigo intesa già raggiunta.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Non è ancora definito l’accordo tra Napoli e Gabri Veiga. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, il club azzurro e il calciatore stanno trattando in queste ore i dettagli del trasferimento e devono ancora raggiungere un’intesa.

Le parti cercano però di accelerare per sbloccare la situazione. Con il Celta Vigo c’è invece totale accordo sulla base di 30 milioni più 5 di bonus. Il club spagnolo vuole chiudere in fretta per reinvestire il ricavato sul mercato.

La tensione sale man mano che passano i giorni, con Veiga che attende da una settimana la chiamata per sbarcare a Napoli. Ora si cerca l’intesa finale sull’ingaggio e i bonus per formalizzare il trasferimento di quella che sarebbe la cessione più remunerativa nella storia del Celta.

I tifosi azzurri sperano che le parti possano presto trovare un’intesa per accogliere quello che è considerato uno dei migliori prospetti della Liga. L’operazione è ai dettagli, ma serve un’accelerata decisiva.