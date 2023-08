Trevisani: “Sorteggio Champions, ho paura per il Napoli. Inter e Lazio fortunate”

Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo, analizza i sorteggi della Champions League e mette in guardia il Napoli. Scopri le sue considerazioni su Inter, Lazio e la situazione Lukaku.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il sorteggio della Champions League ha portato reazioni contrastanti per le squadre italiane. Mentre Inter e Lazio possono ritenersi soddisfatte, Napoli e Milan dovranno lottare duramente per avanzare agli ottavi di finale. Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha condiviso le sue riflessioni a riguardo durante un’intervista con Mediaset.

Trevisani: “Inter e Lazio a Vantaggio, Napoli a Rischio”

“Girone molto buono per Inter e Lazio, per il Napoli un filo meno perché il Real Madrid incute sempre timore, al Milan ha detto proprio male,” ha dichiarato Trevisani. Secondo il giornalista, l’Inter è in una posizione particolarmente favorevole, essendo testa di serie di prima fascia rispetto al Benfica. “L’Inter ha vinto quasi senza faticare. Per l’Inter molto molto bene,” ha aggiunto.

Parole di Marotta su Lukaku

Trevisani ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, riguardo al trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma. “È bello che Marotta con grande classe dica quello che pensa, così come Inzaghi. Cosa bella per non sovraccaricare il clima per Inter-Roma,” ha detto Trevisani.

Il Contesto Attuale

Marotta aveva precedentemente parlato dell’arrivo di Lukaku alla Roma in termini positivi, sottolineando come il suo ritorno in Italia aggiunga ulteriore interesse a un campionato che rischiava di perdere fascino. “Siamo orgogliosissimi della rosa che abbiamo e del reparto offensivo che per noi è veramente forte,” aveva detto Marotta.