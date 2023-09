Napoli su Faraoni, l’agente: “Opportunità da valutare, dipende da Zanoli”

L’agente di Faraoni del Verona rivela l’interesse del Napoli: l’operazione potrebbe concretizzarsi in caso di cessione di Zanoli da parte degli azzurri.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli in estate è stato vicino all’acquisto di Davide Faraoni dal Verona. L’operazione non si è concretizzata, ma l’interesse degli azzurri resta vivo. A rivelarlo è Mario Giuffredi, agente del terzino gialloblù, ai microfoni di Radio CRC.

“Faraoni piace al Napoli, ma è titolare e capitano del Verona dove sta bene” ha dichiarato Giuffredi. L’agente però non chiude la porta: “Se dovesse nascere l’opportunità la valuteremo”.

Molto dipenderà dal futuro di Alessandro Zanoli, vice Di Lorenzo in azzurro. Se il Napoli decidesse di cedere il giovane terzino, allora potrebbe virare con decisione su Faraoni per coprire quel ruolo.

Al momento però non c’è fretta, come spiega Giuffredi: “Non se n’è più parlato, Faraoni sta bene a Verona dove ha comprato casa“. L’interesse del Napoli però resta, e chissà che più avanti l’affare non possa concretizzarsi.