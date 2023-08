Zanoli Bloccato al Napoli: L’agente Attacca De Laurentiis: “intervenga subito l’AIC”

L’agente di Zanoli, Alessandro Moggi, critica duramente il Napoli e De Laurentiis per la gestione del giocatore: ha 6 offerte ma il club non lo libera, impossibile confrontarsi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Alessandro Moggi, l’agente di Alessandro Zanoli, ha espresso la sua frustrazione nei confronti del Napoli e del suo patron, Aurelio De Laurentiis, per non aver permesso al giovane talento di trasferirsi, nonostante le sei offerte ricevute. L’agente ha rivelato dettagli sulla situazione, compresi i messaggi sgarbati da parte di De Laurentiis.

La Situazione di Zanoli

Zanoli, un giovane talento che ha dimostrato il suo valore nella Sampdoria l’anno scorso, si trova in una situazione complicata al Napoli. Secondo Moggi, ci sono sei squadre interessate a Zanoli, ma il Napoli non vuole cederlo. L’agente ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di opportunità per il giocatore di crescere e ha accusato il Napoli di gestione non professionale.

L’Attacco all’Agente

Moggi ha rivelato che ha cercato di dialogare con De Laurentiis, ma è stato accolto con risposte sgarbate. Ha dichiarato di avere i messaggi a testimoniarlo e ha espresso la sua preoccupazione per la psiche del giocatore, che è preoccupato per la sua carriera.

Le Sei Offerte

L’agente ha confermato che ci sono sei offerte per Zanoli, sia in prestito che a titolo definitivo, ma il Napoli non sembra disposto a procedere. Moggi ha sottolineato che la situazione è “fuori dai canoni della normalità” e ha suggerito che l’AIC dovrebbe considerare la tutela per casi di questo genere.