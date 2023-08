Al Thani provoca De Laurentiis dopo l’acquisto di Veiga

Dopo l’acquisto di Veiga da parte dell’Al-Ahli, Al Thani ha deriso De Laurentiis su Twitter con messaggi provocatori nei confronti del presidente del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Incredibile quanto accaduto sui social dopo la beffa di mercato del Napoli, con Gabriel Veiga finito all’Al-Ahli anziché agli azzurri. Lo sceicco Al Thani, proprietario del club saudita, ha pubblicato su Twitter messaggi di sfottò nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

“Ora puoi tenerti il tuo giocatore, noi abbiamo il talento migliore” ha scritto Al Thani, riferendosi ironicamente a Zielinski. Poi in un altro tweet, il “buongiorno talento” con la foto di Veiga, soffiato al Napoli.

Un comportamento inusuale, che accade raramente nel calcio. Al Thani ha voluto chiaramente provocare De Laurentiis, dopo avergli strappato il giocatore spagnolo ad un passo dagli azzurri. Una strategia di mercato e comunicativa che farà discutere.

I tifosi del Napoli si schierano ovviamente con il loro presidente, ritenendo irrispettosi i messaggi social dello sceicco arabo dopo la beffa subita sul mercato. Si attende una replica di De Laurentiis.

You can keep your player now, we have the best talent 😎💚

— حسام القحطاني (@H_Alqhtanii) August 23, 2023