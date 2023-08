PRONOSTICI NAPOLI – SASSUOLO: DEBUTTO IN CASA PER GLI AZZURRI

I campioni d’Italia sono pronti a scendere in campo, per la prima volta in questa nuova stagione, davanti al proprio pubblico: l’avversario di turno è il Sassuolo, squadra sempre temibile e con la fama di “ammazzagrandi”.

Rudi Garcia è pronto a vivere l’emozione di essere l’allenatore del Napoli davanti al pubblico del Maradona, ma bisogna rimanere concentrati sull’obiettivo che sono, come sempre, i tre punti in palio.

Se c’è però un avversario che può dar fastidio agli azzurri quella è sicuramente il Sassuolo: squadra notoriamente pericolosa in zona gol, non teme minimamente né le pressioni dei grandi stadi, né tantomeno l’affrontare avversari di caratura internazionale.

Nel corso degli anni infatti, i neroverdi hanno collezionati scalpi di tutto rispetto, e per questo il Napoli dovrà scendere in campo come se stesse giocando la partita della vita.

Andando nello specifico, parleremo nel paragrafo che segue dei giocatori chiave e delle tattiche preferite dai due allenatori: resta sintonizzato per scoprire tutto ciò che c’è da sapere.

NAPOLI DI GARCIA IN FASE DI RODAGGIO, NEROVERDI PRONTI

È abbastanza scontato che, una squadra che cambia allenatore, deve prima abituarsi alle nuove idee di gioco e tattiche del proprio mister; Garcia è un ottimo allenatore, ma per poter far esprimere ai suoi ragazzi il calcio che concepisce, ci vorrà comunque del tempo.

Una nota senza dubbio positiva è il fatto che il 4-3-3 di Spalletti è un modulo non troppo distante dalle idee del tecnico francese, per cui non dovrebbero esserci problemi per un passaggio indolore e, si spera, senza troppi passi falsi.

Ci penseranno i fuoriclasse del Napoli, Kvara e Osimhen su tutti, a rendere indolore questo passaggio da un tecnico all’altro? Crediamo di sì, ma solo il campo ci dirà se avremo avuto ragione oppure no.

Il Sassuolo con Dionisi trova invece un livello di continuità davvero importante: i giocatori sanno quello che il tecnico chiede loro, con un’idea di calcio sempre molto propositiva e votata all’attacco.

Come ogni estate ci sono state delle cessioni importanti come ad esempio quella di Davide Frattesi, ma il discorso è sempre lo stesso: i neroverdi trovano sempre qualcuno di livello con cui ripartire senza perdere colpi!

Parliamo adesso di ciò che ci interessa di più, ovvero le quote e i pronostici per Napoli – Sassuolo. Lo faremo nel prossimo paragrafo, quindi resta con noi.

PRONOSTICI NAPOLI – SASSUOLO: I CAMPANI DOVREBBERO AVERE LA MEGLIO

Napoli Pareggio Sassuolo 1.29 5.75 8.83

Il Napoli è una squadra forte, questo si sa, ma davanti al pubblico del Diego Armando Maradona si esalta ancora di più.

Occasioni su occasioni, coraggio, qualità, personalità e intensità: sono queste le doti principali dei gladiatori azzurri.

Tutto ciò, ovviamente, si riflette sulle quote, e lo fa a prescindere dall’avversario che scende in campo: la quota per una vittoria del Napoli è pari a 1.29.

Dall’altra parte, una vittoria dei neroverdi è data a 8.83, mentre il risultato di parità è offerto a 5.75.

Insomma, ci aspetta una sfida che, sulla carta, vede il Napoli come indiscusso favorito, ma bisogna sempre lasciare un minimo di spazio ai dubbi e rispettare un avversario come il Sassuolo che è sempre temibile, soprattutto quando affronta avversari importanti in palcoscenici prestigiosi.