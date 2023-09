Partite Champions League, Prime video snobba il Napoli: ecco le partite trasmesse in esclusiva

Prime Video ha reso noto il calendario delle partite di Champions League che trasmetterà in esclusiva: niente Napoli.

NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE – Le prime quattro partite di Champions League visibili in esclusiva su Prime Video vedranno protagoniste Milan e Inter, mentre le sfide di Napoli e Lazio saranno trasmesse da Sky. L’emittente streaming di Amazon ha comunicato il calendario delle gare che coprirà per le italiane nella fase a gironi della massima competizione europea.

Si parte mercoledì 21 settembre con Real Sociedad-Inter, primo match della nuova avventura in Champions dei nerazzurri finalisti nell’ultima edizione. Il 4 ottobre toccherà poi al Milan, impegnato sul difficile campo del Borussia Dortmund. Altra sfida per i rossoneri il 25 ottobre, quando saranno ospiti del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. Chiuderà il primo ciclo di sfide trasmesse da Prime Video Inter-Salisburgo, in programma l’8 novembre.

Per le altre due italiane, Napoli e Lazio, bisognerà invece aspettare Sky e Infinity. Solo più avanti Prime Video comunicherà le scelte per quinta e sesta giornata, quando potrebbe toccare anche ai partenopei o ai biancocelesti. L’attesa sta per finire, il grande calcio europeo sta per tornare.