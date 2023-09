Dal Napoli al Galatasaray, nuovo botto di mercato: un ex azzurro raggiungerà Dries Mertens

Il centrocampista Tanguy Ndombele, di proprietà del Tottenham, è vicino al trasferimento al Galatasaray di Dries Mertens.

Il Galatasaray sta chiudendo l’accordo con il Tottenham per assicurarsi le prestazioni dell’ex giocatore del Napoli, Tanguy Ndombele, reduce da una stagione tra alti e bassi in Premier League.

L’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club turco. In questo modo Ndombele ritroverebbe in Turchia un suo ex compagno ai tempi del Napoli, Dries Mertens, approdato al club di Istanbul questa estate a parametro zero.

Il doppio colpo Ndombele-Mertens conferma le ambizioni del Galatasaray, deciso a rinforzarsi in vista degli impegni della prossima stagione. Oltre al campionato turco, infatti, la squadra parteciperà anche alla fase a gironi di Champions League. Ecco perché la dirigenza sta allestendo una rosa competitiva.

Ndombele andrebbe a rafforzare il centrocampo, reparto chiave per le ambizioni europee del Galatasaray. Il francese può dare qualità e dinamismo grazie alle sue caratteristiche tecniche e atletiche. In attacco invece Mertens sta garantendo fantasia e gol.