Mertens gol da urlo con l’Alanyaspor: tiro a giro favoloso – VIDEO

Mertens segna un gol bellissimo nella sfida tra Alanyaspor-Galatasaray della Coppa di Turchia terminata col risultato di 1-2.

Una perla quella segnata da Dries Mertens con il Galatasaray in coppa di Turchia. Un tiro a giro poco fuori dall’area di rigore, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Fino ad ora l’ex giocatore del Napoli aveva segnato tre gol nel campionato turco e fornito due assist. Questa sera invece la sua rete è stata decisiva per la vittoria del Galatasaray.

Alanyaspor-Galatasaray: il video del gol di Mertens