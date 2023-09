Sorteggi Europa League 2023/24, i gironi di Roma e Atalanta

Sorteggi Europa League 2023/24 andati in scena quest’oggi a Monaco: gironi ‘abbordabili’ per Roma e Atalanta.

Quest’oggi al Grimaldi Forum di Monaco è andato in scena il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2023/24. La competizione vede ai nastri di partenza due squadre italiane: la Roma e l’Atalanta, entrambe inserite in prima fascia in virtù del ranking UEFA.

Il girone della Roma

I giallorossi sono stati inseriti nel Gruppo G. Gli avversari che la squadra di José Mourinho si troverà ad affrontare sono:

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Servette (Svizzera)

Sheriff Tiraspol (Moldavia)

Si tratta di un girone abbordabile per la compagine capitolina, che parte con i favori del pronostico per il passaggio del turno. Lo Slavia Praga è sicuramente la rivale più temibile, avendo disputato anche la Champions League negli ultimi anni. Servette e Sheriff appaiono alla portata.

Il girone dell’Atalanta

Sorteggio più complicato per l’Atalanta, inserita nel Gruppo D. Gli orobici dovranno vedersela con:

Sporting Lisbona (Portogallo)

Sturm Graz (Austria)

Rakow (Polonia)

Il match più ostico sulla carta sarà quello con lo Sporting Lisbona, club di grande blasone del calcio portoghese. Più agevoli le sfide con Sturm Graz e Rakow, formazioni alla portata dei ragazzi di Gasperini. L’obiettivo è certamente il passaggio del turno.

La fase a gironi di Europa League prenderà il via il prossimo 8 settembre con la prima giornata. Le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde dovranno passare per i sedicesimi, dove affronteranno le terze classificate nei gironi di Champions League. Roma e Atalanta cercheranno di rendere orgogliosi i propri tifosi e portare in alto i colori del calcio italiano.

Sorteggi Europa League 2023/24, il quadro completo

GIRONE A – West Ham, Olympiakos, Friburgo, TSC Backa Topola.

GIRONE B – Ajax, Marsiglia, Brighton, Aek Atene.

GIRONE C – Rangers, Betis Siviglia, Sparta Praga, Aris Limassol.

GIRONE D – ATALANTA, Sporting Lisbona, Sturm Graz, Rakow.

GIRONE E – Liverpool, Lask, Union Saint Gilloise, Tolosa.

GIRONE F – Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos.

GIRONE G – ROMA, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette.

GIRONE H – Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken.