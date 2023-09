Agostinelli: “Napoli favorito sul Real Madrid? Può perdere anche con dieci Osimhen”

L’ex allenatore Andrea Agostinelli si è soffermato sul Napoli di Rudi Garcia e sulla sfida di Champions League con il Real Madrid.

L’ex allenatore Andrea Agostinelli ha rilasciato dichiarazioni interessanti ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Secondo Agostinelli, il Napoli di Rudi Garcia è la favorita per vincere lo Scudetto, nonostante alcune critiche ricevute sul mercato estivo.

“Il Napoli di Rudi Garcia parte in vantaggio su tutte le altre per vincere lo Scudetto. Magari quest’anno non darà venti punti di distacco alle altre, però sono sicuro che abbia tutte le carte in regola per tagliare nuovamente il traguardo. Gira una falsa convinzione, su questa rosa: non è vero che il Napoli attuale è incompleto, perché è stato puntellato in vari reparti. Anche un anno fa, se ricordate, indicavano la difesa azzurra come punto debole dopo l’addio di Kalidou Koulibaly“.

Sul possibile match col Real Madrid, Agostinelli è stato categorico: “Il Napoli non potrà mai battere il Real Madrid con Juan Jesus in difesa? Trovo eccessive ed ingiuste queste critiche nei confronti del brasiliano, che ha dato tanto anche l’anno scorso durante la stagione dello Scudetto. Nel Milan di Sacchi, uno dei giocatori più preziosi fu Colombo, ma in pochi ricordano chi cerca meno i riflettori. Il Napoli può perdere contro il Real Madrid anche con dieci Osimhen: dipende da come schieri la squadra e da come difendi di reparto”, ha concluso l’ex allenatore.