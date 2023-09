Facci: “Maradona era un drogato e ciccione, napoletani si offendono? Me ne frego!”

Pesanti offese da parte del giornalista Filippo Facci nei confronti della leggenda Diego Armando Maradona e dei tifosi del Napoli.

Il giornalista Filippo Facci ha fatto nuovamente discutere per le sue dure parole contro la leggenda del calcio, di Napoli e tutti i napoletani, Diego Armando Maradona, offendendo la memoria del campione scomparso il 25 novembre 2020.

Le pesanti offese durante la trasmissione Tiki Taka

Ospite di Tiki Taka, Facci ha definito Maradona “un mediocre imbecille, morto a 35 anni”, per poi aggiungere: “È stato un drogato, un ciccione, un ladro come quando segnò contro l’Inghilterra”.

Parole che hanno scatenato una bufera sui social e l’ira dei tifosi napoletani, che hanno duramente criticato il giornalista. Tra coloro che si sono scagliati contro di lui c’è stato anche il giornalista napoletano Raffaele Auriemma: “Non guardare ai difetti di Maradona, guardati allo specchio. Hai un problema con Napoli e i napoletani”.

La controreplica di Facci: “Me ne frego se si offendono”

Facci ha però rincarato la dose: “Che si offendono i napoletani, io me ne frego. Maradona era un cattivo esempio, diventato un drogato e ciccione. Voi lo avete deificato non solo per i suoi pregi, ma anche per i suoi difetti”.

Parole destinate a far discutere ancora a lungo, con i tifosi napoletani sul piede di guerra per quelle che sono state definite “inaccettabili offese alla memoria di Maradona”.