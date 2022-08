Sorteggi di Champions League Napoli con Ajax, Liverpool e Rangers

Il Napoli nel girone A di Champions League con Ajax, Liverpool e Rangers. Impresa possibile per gli uomini di Spalletti.

I sorteggi di Champions League si sono tenuti oggi ma non a Nyon come di solito, bensì nella città turca dove si terrà anche la finale della 68a edizione della più importante competizione per club a livello Uefa.

La squadra di Luciano Spalletti è stata sortegiata nel girone A con Ajax, Liverpool e Rangers. Un girone che può essere complicato, ma è inevitabile trovandosi in terza fascia.

Ancora peggio è andata all’Inter, che dalla terza fascia pesca il classico girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona. La squadra cuscinetto è il Viktoria Plzen.

Sorteggio molto fortunato per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che pesca Lipsia, Shakhtar Donetsk e Celtic, mentre il Tottenham di Conte se la vedrà con Eintracht, Sporting e il Marsiglia dell’ex compagno Igor Tudor.

Sorteggi Champions League: le fasce

Le fasce sono così composte. In prima fascia ci vanno club campioni in carica di Champions League ed Europa League, i club che hanno vinto i 5 maggiori campionati europei, la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22. Dalla seconda fascia in poi, il valore dei club viene determinato tramite il ranking Uefa per club. In questo modo si determina l’avversario del Napoli nei sorteggi di Champions League 2022/23.

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI NEL GIRONE A

GRUPPO A: AJAX, LIVERPOOL, NAPOLI, RANGERS.



GRUPPO B: PORTO, ATLETICO MADRID, BAYER LEVERKUSEN, BRUGGE.

GRUPPO C: BAYERN MONACO, BARCELLONA, INTER , VIKTORIA PLZEN.

GRUPO D: EINTRACHT FRANCOFORTE, TOTTENHAM, SPORTING LISBONA, OLYMPIQUE MARSIGLIA.

GRUPPO E: MILAN , CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA.

GRUPO F: REAL MADRID, LIPSIA, SHAKHTAR, CELTIC

GRUPPO G: MANCHESTER CITY, SIVIGLIA, BORUSSIA DORTMUND, COPENAGHEN

GRUPPO H: PSG, JUVENTUS, BENFICA, MACCABI HAIFA.



25 agosto: sorteggio dei gironi (ore 17.45 su Canale 20, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity)

6-7 settembre: prima giornata

13-14 settembre: seconda giornata

4-5 ottobre: terza giornata

11-12 ottobre: quarta giornata

25-26 ottobre: quinta giornata

1-2 novembre: sesta giornata

7 novembre: sorteggio ottavi di finale

14-15 e 21-22 febbraio 2023: andata ottavi di finale

7-8 e 14-15 marzo 2023: ritorno ottavi di finale

17 marzo 2023: sorteggio quarti di finale e abbinamenti semifinali

11-12 aprile 2023: andata quarti di finale

18-19 aprile 2023: ritorno quarti di finale

9-10 maggio 2023: andata semifinali

16-17 maggio 2023: ritorno semifinali

10 giugno 2023: finale allo stadio Ataturk di Istanbu