Napoli: gli schemi per la costruzione dal basso, la novità di Spalletti – VIDEO

Il Napoli non lascia nulla al caso, Luciano Spalletti porta una novità importante, gli schemi per l’uscita dal basso in difesa. Il tecnico del Napoli ha detto chiaramente che vuole un portiere che sappia giocare bene con i piedi, perché oramai è fondamentale poter fare un’ottima uscita dal basso. Nel segno di Maurizio Sarri, quando il pallone non veniva lanciato via nemmeno sotto tortura, questa tipologia di gioco in Italia ha avuto sempre più successo, ma è stata anche molto critica. C’è chi preferisce la filosofia di Allegri, cioè palla alta e aggressione, c’è chi invece punta tutto sulla costruzione dal basso.

La verità forse sta sempre nel mezzo, come sempre, ma è innegabile che una squadra riesce a manovrare in difesa ed eludere il pressing avversario, allora si aprono spazi veramente interessanti.

Napoli: Sirigu chiama gli schemi per l’uscita dalla difesa

Ma oramai le formazioni si sono organizzate anche nel pressing alto e quindi uscire palla al piede è sempre più complicato. Ecco perché durante Napoli-Juve Stabia si è assistito a qualcosa di nuovo: la chiamata dello schema per uscire palla al piede dalla difesa. Lo schema lo chiama il portiere, nel caso specifico Sirigu che con un numero fa caprie il posizionamento della squadra e che tipo di gioco si vuole fare. Nel video che vi alleghiamo si vede un’azione bellissima del Napoli, partita proprio grazie alla costruzione dalla difesa.

Si vede subito come alla chiamata del portiere che scarica su Ostigard, Elmas va subito a prendere la posizione laterale lasciando il suo posto a centrocampo, un’azione meccanica e studiata da Spalletti che porta ad un passaggio a Zanoli che nel frattempo ha alzato la sua posizione. Il fraseggio Zanoli-Elmas porta allo scarico su Politano che di prima intenzione la dà a Simeone che già è nella posizione stabilita per fare da boa ed è ancora Elmas a indirizzare il pallone verso Raspadori che ha tanto spazio per girarsi e scaricare su Ounas, che di sinistro taglia di nuovo il campo verso destra e trova solo Politano che poi scarica per Simeone che viene anticipato.

Una manovra davvero bellissima quella del Napoli, ma la novità degli schemi per l’uscita dal basso portata da Spalletti può essere davvero importante, perché può aprire campo e gioco a calciatori tecnici e veloci.